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Гарик Харламов подтвердил своё назначение на пост генерального продюсера Comedy Club
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Подписчики призвали Гарика Харламова вернуть в Comedy Club Скорохода и дуэт имени Чехова

Гарик Харламов подтвердил своё назначение на пост генерального продюсера Comedy Club

Гарика Харламова, назначенного генеральным продюсером Comedy Club, попросили вернуться к старому доброму формату юмористического шоу.

Гарик Харламов опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором подтвердил своё новое назначение на пост генерального продюсера Comedy Club.

Он поздравил сам себя с новой должностью и попросил подписчиков рассказать, какие новшества они хотели бы видеть в юмористическом шоу.

Поклонников комика охватили ностальгические настроения, и они призвали юмориста вернуть всё то хорошее, что когда-то было в шоу.

"Меньше музыкальных номеров пожалуйста";

"Гарик, собери и верни старый состав "Камеди", хотя бы один выпуск, было бы здорово";

"Верните Скорохода и дуэт имени Чехова!";

"Гузееву пригласите";

"Исключить мат. Мастерство — это когда всем и так понятно, но не стыдно и смешно. Удачи", — писали фолловеры под постом Гарика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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