Подписчики призвали Гарика Харламова вернуть в Comedy Club Скорохода и дуэт имени Чехова

Гарика Харламова, назначенного генеральным продюсером Comedy Club, попросили вернуться к старому доброму формату юмористического шоу.

Гарик Харламов опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором подтвердил своё новое назначение на пост генерального продюсера Comedy Club.

Он поздравил сам себя с новой должностью и попросил подписчиков рассказать, какие новшества они хотели бы видеть в юмористическом шоу.

Поклонников комика охватили ностальгические настроения, и они призвали юмориста вернуть всё то хорошее, что когда-то было в шоу.

"Меньше музыкальных номеров пожалуйста"; "Гарик, собери и верни старый состав "Камеди", хотя бы один выпуск, было бы здорово"; "Верните Скорохода и дуэт имени Чехова!"; "Гузееву пригласите"; "Исключить мат. Мастерство — это когда всем и так понятно, но не стыдно и смешно. Удачи", — писали фолловеры под постом Гарика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской