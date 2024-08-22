Подписчики призвали Гарика Харламова вернуть в Comedy Club Скорохода и дуэт имени Чехова

Гарика Харламова, назначенного генеральным продюсером Comedy Club, попросили вернуться к старому доброму формату юмористического шоу.
Гарик Харламов опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором подтвердил своё новое назначение на пост генерального продюсера Comedy Club.
Он поздравил сам себя с новой должностью и попросил подписчиков рассказать, какие новшества они хотели бы видеть в юмористическом шоу.
Поклонников комика охватили ностальгические настроения, и они призвали юмориста вернуть всё то хорошее, что когда-то было в шоу.
"Меньше музыкальных номеров пожалуйста";
"Гарик, собери и верни старый состав "Камеди", хотя бы один выпуск, было бы здорово";
"Верните Скорохода и дуэт имени Чехова!";
"Гузееву пригласите";
"Исключить мат. Мастерство — это когда всем и так понятно, но не стыдно и смешно. Удачи", — писали фолловеры под постом Гарика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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