Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Вернувшийся в Москву Михаил Галустян показал трогательную встречу с семьëй

Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки

Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.

Вернувшийся в Москву юморист и телеведущий Михаил Галустян разметил в "Инстаграме"* снимок со встречи со своей семьёй.

На кадрах запечатлена жена комика Виктория с дочками Эстеллой и Элиной. Михаил объяснил, насколько ему важна семья. Он отметил, что опасается пропустить взросление детей.

"Как говорится, всех денег не заработаешь. Но если уже заработал — так потрать на семью", — написал артист под семейными кадрами.

Подписчики знаменитости остались в восторге от такого милого контента.

"Здорово, что вы цените время с семьёй. Многие люди растворяются в работе, забывая жить";

"Вы прекрасный семьянин Михаил";

"Каким бы был Галустян, если бы родился женщиной. Дочь копия", — писали фолловеры под постом комика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Мир

Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны

Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны

Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии

Читать полностью
FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ

FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ

Соединенные Штаты начали грозить Турции за сотрудничество с Россией.

Читать полностью

Общество

В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма

В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма

В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса

Читать полностью
Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике

Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике

Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.

Читать полностью

Новости