Вернувшийся в Москву Михаил Галустян показал трогательную встречу с семьëй

Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки

Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.

Вернувшийся в Москву юморист и телеведущий Михаил Галустян разметил в "Инстаграме"* снимок со встречи со своей семьёй.

На кадрах запечатлена жена комика Виктория с дочками Эстеллой и Элиной. Михаил объяснил, насколько ему важна семья. Он отметил, что опасается пропустить взросление детей.

"Как говорится, всех денег не заработаешь. Но если уже заработал — так потрать на семью", — написал артист под семейными кадрами.

Подписчики знаменитости остались в восторге от такого милого контента.

"Здорово, что вы цените время с семьёй. Многие люди растворяются в работе, забывая жить"; "Вы прекрасный семьянин Михаил"; "Каким бы был Галустян, если бы родился женщиной. Дочь копия", — писали фолловеры под постом комика.

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