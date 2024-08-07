Вернувшийся в Москву Михаил Галустян показал трогательную встречу с семьëй

Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.
Вернувшийся в Москву юморист и телеведущий Михаил Галустян разметил в "Инстаграме"* снимок со встречи со своей семьёй.
На кадрах запечатлена жена комика Виктория с дочками Эстеллой и Элиной. Михаил объяснил, насколько ему важна семья. Он отметил, что опасается пропустить взросление детей.
"Как говорится, всех денег не заработаешь. Но если уже заработал — так потрать на семью", — написал артист под семейными кадрами.
Подписчики знаменитости остались в восторге от такого милого контента.
"Здорово, что вы цените время с семьёй. Многие люди растворяются в работе, забывая жить";
"Вы прекрасный семьянин Михаил";
"Каким бы был Галустян, если бы родился женщиной. Дочь копия", — писали фолловеры под постом комика.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны
Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии
FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ
Соединенные Штаты начали грозить Турции за сотрудничество с Россией.
В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма
В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса
Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике
Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.