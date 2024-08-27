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СтГАУ и институт Мексики создадут совместную лабораторию ГИС-технологий
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Российские и мексиканские ученые планируют совместную работу над сельским хозяйством

СтГАУ и институт Мексики создадут совместную лабораторию ГИС-технологий

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) и Национальный автономный университет Мексики создадут совместную лабораторию для развития геоинформационных технологий. Основной целью сотрудничества станет спутниковый мониторинг и оценка состояния сельскохозяйственных земель.

Ученые обеих стран будут развивать проекты, связанные с пространственным анализом и оценкой угодий. В рамках проекта планируются обменные визиты ученых, совместные исследования в области селекции растений и животноводства, а также разработка грантовых программ.

Сотрудничество поддержали посол Мексики в РФ и ректор СтГАУ, подчеркнув сходство сельскохозяйственных отраслей двух регионов.

Фото: commons.wikimedia.org/Sunday Orbih (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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