Российские и мексиканские ученые планируют совместную работу над сельским хозяйством

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) и Национальный автономный университет Мексики создадут совместную лабораторию для развития геоинформационных технологий. Основной целью сотрудничества станет спутниковый мониторинг и оценка состояния сельскохозяйственных земель.
Ученые обеих стран будут развивать проекты, связанные с пространственным анализом и оценкой угодий. В рамках проекта планируются обменные визиты ученых, совместные исследования в области селекции растений и животноводства, а также разработка грантовых программ.
Сотрудничество поддержали посол Мексики в РФ и ректор СтГАУ, подчеркнув сходство сельскохозяйственных отраслей двух регионов.
Фото: commons.wikimedia.org/Sunday Orbih (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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