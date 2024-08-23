Массовая замена деталей в «ГАЗели Next» — что скрывает ГАЗ

Несколько месяцев назад стало известно, что «ГАЗель Next» 2024 года стала менее российской по содержанию, чем в предыдущие годы. Это стало очевидно из заявления Минпромторга, в котором сообщалось о снижении уровня локализации производства данной модели. На тот момент официальной информации о причинах этого изменения и о том, какие детали были заменены, не публиковалось.

Однако недавно выяснилось, что компания ГАЗ все это время активно работала над повышением локализации производства «ГАЗели Next». Об этом свидетельствует новость, появившаяся в середине августа. В ней говорится, что научно-производственное объединение «БелМаг», расположенное в Челябинской области, начало выпускать узлы подвески и рулевого управления для «ГАЗели Next». В частности, речь идет о шаровых опорах и наконечниках рулевых тяг. Точные сроки появления этих комплектующих на серийных автомобилях пока неизвестны, но запуск производства этих деталей явно повысит уровень локализации сборки автомобилей на Горьковском автозаводе.

Возможно, такие меры приведут к снижению стоимости автомобилей. Однако более вероятно, что использование отечественных комплектующих сделает «ГАЗель Next» менее зависимой от импортных деталей, что в свою очередь поможет избежать резких колебаний цен на автомобиль при изменениях курса национальной валюты, как это происходило в недавнем прошлом.

Эти изменения имеют большое значение для Горьковского автозавода. По итогам июля стало ясно, что продукция предприятия занимает 51% российского рынка коммерческих автомобилей, хотя еще недавно этот показатель был выше 61%. Таким образом, доля Горьковского автозавода постепенно снижается. Тем не менее, «ГАЗель Next» по-прежнему остается самым популярным автомобилем в своем классе, на долю которого приходится более трети всех проданных автомобилей ГАЗ. Однако спрос на конкурирующие модели растет, и не исключено, что доля «ГАЗели Next» на российском рынке в будущем сократится. Пока это не так заметно, что связано с продолжающимся ростом продаж коммерческих автомобилей, но тенденция снижения доли прослеживается в последние несколько месяцев.

Несмотря на это, ГАЗ, судя по поступающим новостям, не планирует обновлять «ГАЗель Next» в ближайшее время. Это может быть связано с двумя основными причинами. Во-первых, автомобиль демонстрирует стабильные и высокие продажи на протяжении многих месяцев. Во-вторых, у ГАЗа есть более современные коммерческие автомобили, и значительные изменения в «ГАЗель Next» могли бы вызвать внутреннюю конкуренцию. Возможно, завод сейчас сосредоточен на повышении уровня локализации производства, чтобы увеличить конкурентоспособность автомобиля, что позволит при необходимости снизить цены, сохранив при этом прибыль.

Однако нельзя исключать, что Горьковский автозавод все же обновит «ГАЗель Next» в ближайшем будущем, но это, вероятно, произойдет одновременно с модернизацией других моделей. Ранее ГАЗ уже внедрил новый турбодизельный двигатель таким образом. Если компания все же займется обновлением «ГАЗели Next», то изменения будут ограниченными и могут включать установку нового оборудования или добавление опций, облегчающих грузоперевозки. Более серьёзные изменения могут привести к значительному удорожанию автомобиля.

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