Китайский автопроизводитель GAC может удаленно анализировать данные автомобилей в России, как сообщает Telegram-канал No Limits. Эта возможность проявилась после третьего случая самовозгорания кроссовера GAC, когда компания провела удаленную диагностику.

GAC поддерживает связь с владельцем машины через дилера и проводит онлайн-анализ для быстрого определения состояния автомобиля.

По мнению No Limits, это может дать китайским разработчикам доступ к личным данным через автомобили. Это может заинтересовать органы, использующие такие машины на условиях аренды или лизинга, особенно учитывая, что многие китайские автомобили записывают данные с бортового видеорегистратора.

Фото: flickr.com/Rutger van der Maar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)