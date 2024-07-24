По итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой семерки" (G7) в Рио-де-Жанейро не было принято окончательного решения относительно использования замороженных российских активов для оказания поддержки Украине. Об этом сообщил глава японского финансового ведомства Сюнъити Судзуки, отметив, что обсуждение данного вопроса продолжится.

После начала специальной военной операции Евросоюз, Канада, США и Япония заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств находится в Европе, в том числе 210 миллиардов долларов на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожено около 5-6 миллиардов долларов российских активов.

На саммите G7 в Италии 13 июня лидеры стран-участниц договорились о выделении Украине 50 миллиардов долларов до конца года за счет прибыли от замороженных российских активов.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию 14 июня, отметил, что действия Запада по изъятию российских активов могут привести к разрушению системы, которую они сами создавали и которая обеспечивала их процветание на протяжении многих десятилетий. По мнению российского лидера, такие действия демонстрируют всем странам, компаниям и суверенным фондам, что их активы и резервы не защищены ни с юридической, ни с экономической точки зрения

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