Politico: власти Франции обратилась к тайному закону при преследовании Дурова

Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.
Два обвинения из шести, которые правоохранители пятой республики предъявили в отношении основателя Telegram Павла Дурова прямо затрагивают порядок предоставления услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без обязательного декларирования, а также предоставления и импорта средств криптологии, не обеспечивающих функции аутентификации или проверки целостности.
Вышеперечисленные положения законодательства, принятого еще в 2004 году, напрямую касаются работы не только детища миллиардера Дурова, но и iMessage от Apple, Signal и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана на территории Российской Федерации экстремистской организацией и запрещена).
Напомним, Павла Дурова задержали в парижском аэропорту в конце минувшего лета, после нескольких дней допросов магната отпустили под залог в пять миллионов евро, а также под обязательство не покидать пределы Французской республики и дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах.
фото: commons. wikimedia.org/wiki/Pexels-2286921 (Creative Commons CC0 1.0)
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