Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова
  1. Главная
  2. Мир

Politico: власти Франции обратилась к тайному закону при преследовании Дурова

Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова

Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.

Два обвинения из шести, которые правоохранители пятой республики предъявили в отношении основателя Telegram Павла Дурова прямо затрагивают порядок предоставления услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без обязательного декларирования, а также предоставления и импорта средств криптологии, не обеспечивающих функции аутентификации или проверки целостности.

Вышеперечисленные положения законодательства, принятого еще в 2004 году, напрямую касаются работы не только детища миллиардера Дурова, но и iMessage от Apple, Signal и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана на территории Российской Федерации экстремистской организацией и запрещена).

Напомним, Павла Дурова задержали в парижском аэропорту в конце минувшего лета, после нескольких дней допросов магната отпустили под залог в пять миллионов евро, а также под обязательство не покидать пределы Французской республики и дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах.

фото: commons. wikimedia.org/wiki/Pexels-2286921 (Creative Commons CC0 1.0)

Мир

Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину

Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину

Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Читать полностью
Спецпрокурор США обвинил министра ВМС в нарушении закона заявлением о Байдене

Спецпрокурор США обвинил министра ВМС в нарушении закона заявлением о Байдене

Министр Военно-морских сил Соединенных Штатов Карлос Дель Торо нарушил действующее законодательство, публично поддержав переизбрание Джо Байдена и подвергнув критике его ключевого соперника, бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-службе аппарата федерального спецпрокурора страны.

Читать полностью

Общество

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы

Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"

Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.

Читать полностью

Новости