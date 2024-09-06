Politico: власти Франции обратилась к тайному закону при преследовании Дурова

Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.

Два обвинения из шести, которые правоохранители пятой республики предъявили в отношении основателя Telegram Павла Дурова прямо затрагивают порядок предоставления услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без обязательного декларирования, а также предоставления и импорта средств криптологии, не обеспечивающих функции аутентификации или проверки целостности.

Вышеперечисленные положения законодательства, принятого еще в 2004 году, напрямую касаются работы не только детища миллиардера Дурова, но и iMessage от Apple, Signal и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана на территории Российской Федерации экстремистской организацией и запрещена).

Напомним, Павла Дурова задержали в парижском аэропорту в конце минувшего лета, после нескольких дней допросов магната отпустили под залог в пять миллионов евро, а также под обязательство не покидать пределы Французской республики и дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах.

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