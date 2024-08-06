Форум "Армия" во второй декаде августа пройдет в новом формате

Международный военно-технический форум "Армия-2024" не отменен и состоится в заявленные даты, на ранее запланированных площадках. Однако концепция смотра достижений отечественного оборонно-промышленного комплекса будет скорректирована. Акцент будет сделан на СВО. Свободное посещение и все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены, сообщает РБК.
Смещена будет и сама повестка, в пользу деловой программы. Непосредственно на выставочной экспозиции размещены полтора десятка единиц вооружений, а также специальной техники, написано в свежем варианте программы форума. Сам форум проводится с 2015 года. Традиционно, ключевой площадкой станет парк "Патриот". По словам организаторов, недавние события вокруг руководства выставочного пространства не повлияют на ранее запланированное мероприятие.
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