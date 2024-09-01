Почему Ford Puma превосходит конкурентов по управляемости, но проигрывает в комфорте

Ford Puma, с момента своего дебюта в 2019 году, неизменно остается одним из лидеров продаж среди компактных кроссоверов на европейском рынке. Этот автомобиль обеспечивает водителю комфорт и удовольствие от вождения, напоминающие ушедшую в историю Fiesta, отличаясь при этом выдающейся устойчивостью на дороге. Однако, несмотря на это, многие водители утверждают, что после недавнего обновления Puma утратила свое превосходство над конкурентами.

Puma радует своим быстрым ускорением и маневренным управлением, даря водителям массу положительных эмоций. Тем не менее, салон немного тесноват, и обзорность могла бы быть лучше. В сравнении с Volkswagen T-Roc, последний оказывается более комфортным и тихим. Кроме того, на неровностях Puma проявляет жесткость, уступая в этом Skoda Kamiq, но взамен она демонстрирует отличное сцепление с дорогой, что делает её идеальной для энергичной езды. Puma особенно хороша на трассе, хотя её резкое переключение передач может быть неудобным в городских условиях. Этот кроссовер унаследовал великолепное сцепление и мощные тормоза от Fiesta.

Среди недостатков Ford Puma европейские водители отмечают ограниченное пространство в салоне, особенно на фоне конкурентов, которые стали более просторными. Тем не менее, рулевое управление у Puma легкое и приятное, а в режиме Sport становится более жестким, что придает автомобилю ещё больше динамики. Кроссовер легко преодолевает крутые повороты, что доставляет особое удовольствие от вождения.

Большинство водителей соглашаются, что по качеству управления и динамике на дороге Puma превосходит своих одноклассников, хотя жесткая подвеска слегка снижает комфорт. Версия Titanium, лишенная жесткой спортивной подвески, является наилучшим выбором для тех, кто ищет комфорт, но даже в базовой комплектации Puma демонстрирует отличную точность управления и плавность на неровностях дороги.

В сравнении с Nissan Juke, в котором на плохих дорогах тряска ощущается сильнее, Puma выделяется своей податливостью и маневренностью. Этот кроссовер способен покорить сердца водителей своей универсальностью: он одинаково хорош как в городе, так и на проселочных дорогах - черта, редко встречающаяся в сегменте компактных кроссоверов.

Хотя на рынке есть более комфортные модели, Ford Puma впечатляет точным и быстрым переключением передач, чувствительной педалью сцепления и эффективными тормозами. Система "стоп-старт" работает настолько плавно, что водитель едва замечает её работу. По своим ходовым характеристикам и управляемости Ford Puma продолжает превосходить своих конкурентов, хотя в плане комфорта всё ещё есть над чем поработать.

Фото: commons.m.wikimedia.org/ Johannes Maximilian (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)