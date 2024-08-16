Экономичный и надёжный: Ford Focus 2 — ваш идеальный автомобиль за 500 тысяч рублей

Подбор надежного автомобиля с пробегом в пределах 500 тысяч рублей может представлять собой вызов. Однако, по мнению Максима Рязанова, технического директора автомобильного маркетплейса Fresh, одним из лучших вариантов в этой ценовой категории является Ford Focus второго поколения.
Автомобили Ford Focus, выпущенные с 2009 по 2011 годы, зарекомендовали себя как надежные и долговечные транспортные средства. Их 1,6-литровые двигатели, по отзывам владельцев, способны прослужить от 300 до 350 тысяч километров.
Рязанов рекомендует обращать внимание на комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Эти варианты славятся своей надежностью и минимальными требованиями к обслуживанию.
Замена ремня газораспределительного механизма рекомендуется каждые 150 тысяч километров, а подшипников приводов — в тот же срок. Передние стойки стабилизатора могут выдерживать до 50 тысяч километров, а втулки — вдвое дольше.
Задняя подвеска также отличается своей долговечностью: амортизаторы выдерживают пробег в 110-140 тысяч километров.
Ford Focus второго поколения не требует использования высокооктанового бензина — АИ-92 вполне подходит. Расход топлива варьируется от 8,6 до 10,6 литров на 100 километров, что делает эксплуатацию автомобиля достаточно экономичной.
Благодаря своей неприхотливости и низким затратам на обслуживание, Ford Focus остается одним из самых выгодных вариантов на вторичном рынке. Найти этот автомобиль в хорошем состоянии за сумму до 500 тысяч рублей вполне реально.
Фото: commons. wikimedia.org/Ford Motor Company (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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