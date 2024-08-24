Уникальный гель против пожаров: открытие, способное спасти тысячи домов

Команда ученых из Стэнфордского университета под руководством профессора материаловедения и инженерии Эрика Аппеля совершила случайное открытие, которое может значительно изменить подход к защите домов от пожаров, сообщает New Atlas.

Исследователи, ранее разработавшие гидрогель для защиты растительности от лесных пожаров, решили протестировать его на деревянных конструкциях. Результаты превзошли все ожидания: гидрогель, при воздействии огня, превращался в аэрогель — легкий и прочный материал, который способен защищать дерево от прямого пламени.

В отличие от гидрогелей, которые быстро высыхают и теряют свои свойства, новый материал, содержащий в себе компоненты аэрогеля, способен противостоять огню более семи минут, что значительно превышает время защиты, которое обеспечивают существующие решения. Новый гель не только эффективно защищает деревянные конструкции, но и безопасен для окружающей среды и людей, так как полностью разлагается в почве под воздействием микробов.

Команда исследователей надеется, что дальнейшая оптимизация материала позволит использовать его для защиты критически важных объектов от пожаров в будущем.

Гидрогель представляет собой сеть сшитых гидрофильных полимерных цепей. Также, он может быть в виде коллоидного геля, в котором вода является дисперсионной средой.

Фото: flickr.com/US Air Force