Финляндия хочет нарастить высоту забора на границе с РФ до 3,5 метров

Финская пограничная служба рассматривает возможность возведения 200 км укреплений на восточной границе. Металлическая сеть станет более густой и вырастет в высоту ещё на полметра, до трёх с половиной метров, сообщают власти республики, недавно ставшей членом НАТО.

"Будут усовершенствованы крепления и конструкции забора, ворот и цилиндрических заграждений. варианту объективного технического мониторинга усовершенствуются и будут более функциональными", — обещают финские пограничники.

Две сотни километров — это порядка 15% от всей длины финско-российской границы, составляющей около 1,3 тыс. км. По мнению администрации финской республики, обустройство всего забора займет три-четыре года и будет стоить бюджету сотни миллионов евро. Подготовительные работы стартовали год назад.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/JIP (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)