Финская пограничная служба рассматривает возможность возведения 200 км укреплений на восточной границе. Металлическая сеть станет более густой и вырастет в высоту ещё на полметра, до трёх с половиной метров, сообщают власти республики, недавно ставшей членом НАТО.
"Будут усовершенствованы крепления и конструкции забора, ворот и цилиндрических заграждений. варианту объективного технического мониторинга усовершенствуются и будут более функциональными", — обещают финские пограничники.
Две сотни километров — это порядка 15% от всей длины финско-российской границы, составляющей около 1,3 тыс. км. По мнению администрации финской республики, обустройство всего забора займет три-четыре года и будет стоить бюджету сотни миллионов евро. Подготовительные работы стартовали год назад.
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