В рамках российско-китайского финансового диалога два университета заключили соглашение

Финансовые институты Китая и России заключили соглашение о сотрудничестве по итогам Десятого заседания Российско-китайского финансового диалога в Москве. В рамках этого соглашения Китайская академия фискальных наук и Финансовый университет при правительстве РФ будут углублять взаимодействие.

Стороны также договорились о расширении сотрудничества в международных организациях, таких как ООН, G20, БРИКС, ШОС и АТЭС, с целью минимизации геополитических и геоэкономических рисков и поддержания стабильности глобальных цепочек поставок. На мероприятии присутствовали главы министерств финансов обеих стран — Антон Силуанов и Лань Фоань.

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