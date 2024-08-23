Подписчики испытали шок, глядя на "руки-бузуки" Филиппа Киркорова: "Вот-вот силикон потечёт"

Певец Филипп Киркоров нарвался на хейт, показав свои татуированные "руки-базуки".
Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором продемонстрировал свои выдающиеся бицепсы.
"С корабля на бал! Со съёмок фильма "Братья" прямиком на "Новую волну", — написал под фото народный артист России, отметив, что ему доверена ответственная миссия открыть музыкальный конкурс молодых исполнителей.
Подписчики были шокированы руками певца. Они заподозрили, что Киркоров сделал себе "руки-базуки" с помощью пластического хирурга Тимура Хайдарова.
"Хайдаров переборщил с бицепсами. Сразу видно, что не естественные. Явно видно, что силикон";
"Вот-вот силикон потечёт с бицепсев";
"Тимати поседел",
"Зачем накаченные бицепсы. Лучше в тренажёрный зал бы ходил. Был бы красавчиком", — писали фолловеры под постом Киркорова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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