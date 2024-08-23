Возраст отца влияет на необходимость вспомогательных репродуктивных технологий

Новые исследования подтверждают, что возраст мужчины влияет на фертильность и исход беременности. Это особенно актуально для мужчин старше 50 лет, сообщает Medical Xpress (MX).

В рамках крупного исследования, охватывающего данные о более чем 46 миллионах родов в США с 2011 по 2022 годы, ученые изучили связь между возрастом отца и осложнениями у ребенка. Выяснилось, что каждые дополнительные 10 лет возраста отца приводят к повышению риска осложнений при рождении. Так, у мужчин в возрасте 50 лет и старше риск преждевременных родов увеличивается на 16%, вероятность рождения ребенка с низким весом — на 14%, а риск гестационного диабета у матери — на 13%. Эти мужчины также чаще прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям, включая ЭКО.

Снижение качества спермы у мужчин обычно начинается с 40 лет, что удлиняет время, необходимое для зачатия. Согласно данным одного исследования, у женщин с партнерами старше 45 лет вероятность забеременеть в течение года была почти в пять раз ниже, чем у женщин с молодыми партнерами. При этом более 76% мужчин в возрасте до 25 лет способны зачать ребенка в течение шести месяцев, тогда как среди мужчин старше 45 лет этот показатель снижается до 52,9%. Более того, у женщин с партнерами старшего возраста вероятность выкидыша возрастает на 43%.

Ферти́льность (лат. fertilis — "плодородный, плодовитый") — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство.

Фото: commons.wikimedia.org/Pablo Heimplatz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)