Молодая писательница из Луганска, учащаяся школы Фаина Савенкова, поделилась с РИА Новости информацией о том, что регулярно получает сообщения от жителей Соединенных Штатов и европейских стран, выражающих ей солидарность. По ее словам, эти люди все глубже осознают реальное положение дел на украинской территории.

Савенкова адресовала открытое послание потенциальному кандидату на пост президента США Дональду Трампу, в котором призвала его содействовать прекращению поставок западного оружия Киеву. Она рассказала о своем опыте общения с представителями СМИ, участии в интервью для американской и европейской аудитории, а также о взаимодействии с обычными гражданами через социальные сети. По словам Савенковой, люди выражают ей поддержку и стремятся продемонстрировать солидарность, при этом их понимание ситуации на Украине постоянно углубляется.

В 2021 году, когда Савенковой было 12 лет, она записала видеообращение к участникам Совета Безопасности ООН. В своем послании она напомнила о праве детей Донбасса на беззаботное детство и мирную жизнь. Позднее в том же году скандально известный украинский веб-ресурс "Миротворец" внес юную писательницу в свой реестр. С тех пор Савенкова неоднократно обращалась к различным международным организациям, призывая к прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

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