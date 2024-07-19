Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала и передала информационному агентству РИА Новости ранее засекреченные архивные документы, связанные с попыткой устранения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Среди рассекреченных материалов находятся копии свидетельств бывшего руководителя личной охраны Гитлера и главы Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера, а также бывшего агента внешней разведки Третьего рейха, действовавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Их показания были получены советскими органами госбезопасности после завершения Второй мировой войны.

Наиболее резонансное покушение на Гитлера состоялось 20 июля 1944 года в его штаб-квартире "Вольфсшанце" близ Растенбурга в Восточной Пруссии. Это событие стало кульминацией заговора против Гитлера, известного как операция "Валькирия", организованного высокопоставленными офицерами вермахта. Заговорщики стремились устранить Гитлера, считая его некомпетентным в военных вопросах и ведущим страну к поражению.

План заговорщиков предполагал ликвидацию Гитлера и свержение нацистского режима. Однако взрыв, устроенный во время совещания Гитлера с военными 20 июля 1944 года, не достиг своей цели — диктатор остался жив, получив лишь ранения. Провал заговора привел к казни его участников и репрессиям против их родственников.

Раттенхубер в своих показаниях отметил, что после покушения у Гитлера наблюдался нервный шок, проявлявшийся тремором рук. Он также указал, что это состояние не только не прошло, но и значительно усугубилось к марту-апрелю 1945 года, когда поражение Третьего рейха стало неизбежным.

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