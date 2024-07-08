Федеральная служба безопасности РФ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать диверсию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ, обнаружено содействие спецслужб государств НАТО к ее подготовке и осуществлению, информирует пресс-служба силового подразделения.
Особо показательно, что украинская сторона планировала за материальное вознаграждение и гражданство Италии завербовать российского военного летчика, чтобы военный перегнал ракетоносец на один из украинских аэродромов.
В ходе оперативной игры отечественными контрразведчиками получены сведения, которые помогли ВС РФ нанести огневое поражение по аэродрому противника "Озерное", добавили в ФСБ.
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