Признания казненного генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, из-под пера которого вышло более сотни смертных приговоров советским гражданам в период оккупации СССР, о преступлениях на территории нашей страны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ.
Бойцы Красной армии захватили в плен высшего офицера вместе со всем его штабом в 1944 году, в ходе проведения Могилевской наступательной операции "Багратион" успешно завершенной нашими войсками 80 лет назад. Во время следствия в столице Белорусской ССР военный преступник сотрудничал со специальными службами и детально рассказал о своем участии в войне против Советского союза.
"Я лично утвердил 120-125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены", — подтвердил показания своих коллег немец.
Также было установлено, что нацист инициировал приказы о сборе молодых советских граждан для вывоза в рейх на принудительные работы, распоряжения о карательных акциях против мирных жителей СССР.
На судебном процессе в Минске, состоявшемся в конце января 1946 года, фон Эрдмансдорф был осужден за участие в военных преступлениях и приговорен к смертной казни. 30 января 1946 года преступника публично повесили на Минском ипподроме.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Zwirner (Creative Commons CC0)
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