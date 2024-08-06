Налоговики нашли лазейки по уходу от акцизов в сегменте табачных изделий

Федеральная налоговая служба организовала масштабный аудит деятельности табачных компаний, работающих на отечественном рынке. Выявлено несколько схем, которые применяются при производстве и реализации неучтенных табачных изделий и сигарет. оптимизация позволяет существенно экономить на налогах, сообщает РБК.
Проверки носили преимущественно камеральный характер. Фискальное ведомство сопоставило объемы табачного сырья и показатели выпуска конечной продукции. Также проведён анализ израсходованных специальных марок, кодов маркировки. Далее налоговики перешли к выездным проверкам в отрасли.
Совместно с ФСБ изъято больше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет (в том числе под брендами Marlboro, Kent, Rothmans), около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и полмиллиона фальшивых марок "Гознака", которые помещали на контрафактные сигареты.
Выявлены факты занижения объёмов производства. Лжезатоваривания акцизными марками, лжеэкспорта в страны ЕАЭС. А также установлены факты двойных продаж товарной продукции. Сейчас уточняется размер ущерба, причиненный предприимчивыми дельцами в сфере оборота табака и соответствующей продукции.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Мартин Меринский (Attribution-Share Alike 4.0)
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