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Антимонопольщики анонсировали планы по увеличению сборов за аэронавигацию
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  • Опубликована сегодня в 6:58

ФАС поделилась планами поднять сборы за аэронавигацию

Антимонопольщики анонсировали планы по увеличению сборов за аэронавигацию

Федеральная антимонопольная служба планирует одобрить резкое увеличение сборов за аэронавигационное обслуживание отечественных авиаперевозчиков на рейсах внутри нашей страны на 37%, а для зарубежных направлений и вовсе их удвоить, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на проект приказа антимонопольщиков.

К примеру, согласно планам, ставка аэронавигационного сбора за полет Airbus A320 или Boeing 737-800 на каждые сто километров воздушном пространстве нашего государства может подскочить с нынешних 1217 руб. до 1667 руб., по международным маршрутам — с 4649 до 9297 руб. По прогнозам, решение может быть принято до конца текущего года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Анна Зверева (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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