ФАС поделилась планами поднять сборы за аэронавигацию

Федеральная антимонопольная служба планирует одобрить резкое увеличение сборов за аэронавигационное обслуживание отечественных авиаперевозчиков на рейсах внутри нашей страны на 37%, а для зарубежных направлений и вовсе их удвоить, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на проект приказа антимонопольщиков.

К примеру, согласно планам, ставка аэронавигационного сбора за полет Airbus A320 или Boeing 737-800 на каждые сто километров воздушном пространстве нашего государства может подскочить с нынешних 1217 руб. до 1667 руб., по международным маршрутам — с 4649 до 9297 руб. По прогнозам, решение может быть принято до конца текущего года.

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