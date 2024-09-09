ФАС фиксирует рост жалоб на раздачу интернета у операторов

ФАС заявила о претензиях на порядок раздачи интернета у операторов

Федеральная антимонопольная служба России фиксирует всплеск числа жалобах граждан на замедление скоростных характеристик при раздаче интернета со смартфона в ключевых мобильных операторов страны.

"Данные претензии россиян поступают в ведомство и рассматриваются в установленном законом порядке", — сообщает пресс-служба антимонопольного учреждения.

Преимущественно недовольство клиентов касается порядка раздачи интернета со смартфона на иные сопряженные устройства. Это так называемый формат модема, когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого появляется опция доступа во всемирную сеть.

В начале минувшего года ведущие участники рынка: МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и "Т2 РТК Холдинг" раздачу трафика со смартфонов сделали за отдельную плату. Абоненты массово направили претензии в антимонопольную службу, и в сентябре надзорное ведомство сообщило, что нашло в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства и обязала операторов перестать брать деньги за эту опцию.

Спустя месяц после этого "МегаФон" и "Т2 РТК Холдинг" (Т2, бывший Tele2") оформили отказ от получения платы за раздачу интернета. МТС пообещал отказаться от дополнительного дохода поэтапно. Вымпелком также исполниил предписание.

Сейчас антимонопольщики расследуют факты замедления раздачи трафика, причем одновременно в нескольких территориях нашей страны.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Клем Оноджегуо (Creative Commons CC0 1.0)