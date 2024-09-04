Экспорт нефти из РФ обновил минимум, до 3,16 млн баррелей в сутки

Средние объёмы экспорта российской нефти за последний летний месяц, с датой отсечения 1 сентября, сократился до 3,16 млн баррелей в сутки. Поставки в Азию снизились до 2,96 млн баррелей в день, это на 9% ниже среднего уровня, зафиксированного минувшей весной, сообщает агентство Bloomberg.
Всего за семь дней до начала осени 29 танкеров загрузили 21,7 млн баррелей отечественного топлива. Поставки упали с 23,44 млн баррелей на предыдущей неделе. Ежедневная морская транспортировка сырой нефти из нашей страны снизилась примерно на 250 тыс. баррелей, до 3,1 млн.
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