По итогам последнего весеннего месяца поставки отечественными товаропроизводителями продукции индийским потребителям установили рекордный показатель.
В денежном выражении сумма превысила семь миллиардов долларов, в результате товарооборот двух государств увеличился до рекордных 7,5 миллиарда долларов, следует из аналитики индийского министерства торговли и промышленности Индии.
В целом же, к началу лета текущего года поставки из России в Индию выросли более чем на 11% — и превысили 28 миллиардов долларов. Больше показатели лишь только у КНР, откуда индийским потребителям отправлено товаров товаров на более чем 41 миллиард долларов.
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