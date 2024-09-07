Эксперты запретили продпайки из расследования о хищениях у минобороны

Экспертные исследования установили, что продовольственные пайки, которые попали в поле зрения следователей в рамках уголовного дела о хищении у министерства обороны, должны быть запрещены, выяснили РИА Новости.
"Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению", — сообщает агентство со ссылкой на один из документов из материалов правоохранителей.
Ранее, весной текущего года Басманный суд Москвы взял под стражу троих руководителей Грязинского пищевого комбината: Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Арестованные являются фигурантами уголовного дела о растрате при поставке провизии в минобороны.
Минувшим летом под стражу взяли бывшего заместителя министра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. По версии следствия, генерал продвигал интересы подрядной организации, используя своё высокое служебное положение.
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