Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Экс-замгубернатора Томской области осужден на пять лет за растрату
  1. Главная
  2. Страна

Бывшему замгубернатора Томской области за растрату 80 млн. руб. дали 5 лет

Экс-замгубернатора Томской области осужден на пять лет за растрату

Советский районной суд города Томска вынес приговор экс-заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде пяти годам колонии за растрату 80 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на формирование концепции кампуса, сообщает "РИА Томск".

Также осужденный обязан выплатить штраф в сумме 400 тыс. рублей. Прокуратура ходатайствовала о приговоре для бывшего чиновника в восемь лет лишения свободы. Также сторона обвинения просила признать подсудимого виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании. Сейчас решается вопрос, будет ли оспаривать сторона защиты вердикт судебной инстанции.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Александр Рауш (Attribution-Share Alike 4.0)

Мир

Совбез Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства представят в 2025 году

Совбез Белоруссии: концепцию безопасности Союзного государства представят в 2025 году

Россия и Белоруссия в будущем году планируют одобрить новую концепцию безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности двух держав, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. проекты обоих документов обещают обнародовать в ближайшее время.

Читать полностью
Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии

Украина отозвала своего временного поверенного из Грузии

Назначенный на минувшей неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного незалежной из Грузии с мотивировкой, из-за "полного непонимания реалий дипломатии", сообщает РБК.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова

Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.

Читать полностью
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова

Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.

Читать полностью

Новости