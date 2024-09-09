Бывшему замгубернатора Томской области за растрату 80 млн. руб. дали 5 лет

Экс-замгубернатора Томской области осужден на пять лет за растрату

Советский районной суд города Томска вынес приговор экс-заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде пяти годам колонии за растрату 80 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на формирование концепции кампуса, сообщает "РИА Томск".

Также осужденный обязан выплатить штраф в сумме 400 тыс. рублей. Прокуратура ходатайствовала о приговоре для бывшего чиновника в восемь лет лишения свободы. Также сторона обвинения просила признать подсудимого виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании. Сейчас решается вопрос, будет ли оспаривать сторона защиты вердикт судебной инстанции.

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