Бывшему замгубернатора Томской области за растрату 80 млн. руб. дали 5 лет

Советский районной суд города Томска вынес приговор экс-заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде пяти годам колонии за растрату 80 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на формирование концепции кампуса, сообщает "РИА Томск".
Также осужденный обязан выплатить штраф в сумме 400 тыс. рублей. Прокуратура ходатайствовала о приговоре для бывшего чиновника в восемь лет лишения свободы. Также сторона обвинения просила признать подсудимого виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании. Сейчас решается вопрос, будет ли оспаривать сторона защиты вердикт судебной инстанции.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Александр Рауш (Attribution-Share Alike 4.0)
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