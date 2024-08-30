Экс-премьер Франции Казнев вновь хочет возглавить правительство республики

Бывший председатель правительства Франции Бернар Казнёв похоже желает во второй раз войти в одну и ту же воду и вновь стать премьер-министром. Ранее политик в течение полугода с декабря 2016 года по май 2017 года при президента Франсуа Олланде руководил исполнительной властью пятой республики и сейчас, по данным издания Le Parisien, вновь лоббирует свою кандидатуру на высокий пост.

По информации СМИ, имя представителя партии "Соглашение" в течение продолжительного времени на слуху в Матиньонском дворце — официальной резиденции французского премьера. Его кандидатура имеет ряд преимуществ, а ее поддержка в окружении президента Эмманюэля Макрона с каждым днём всё возрастает. Кандидатура 61-летнего социалиста может стать компромиссной и примирить "Новый народный фронт" и сторонников Эммануэля Макрона, считают аналитики.

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