Абрамченко, Матыцин и Шульгинов избраны в Госдуму РФ

Центральная избирательная комиссия России обнародовала предварительные итоги голосования на довыборах трех депутатов Госдумы РФ. Убедительную победу в кампании за мандаты парламентариев одержали: бывший заместитель председателя кабмина страны Виктория Абрамченко и бывшие министры: энергетики Николай Шульгинов и спорта Олег Матыцин. Довыборы состоялись в трех одномандатных округах трех субъектов федерации — Хакасии, Брянской и Ростовской областей.

В Хакасии по итогам подсчета всех протоколов с избирательных участков победил Шульгинов, который участвовал в голосовании в формате самовыдвиженца — он заручился доверием более 55% проголосовавших граждан.

В Брянской области с результатом в 67,8% после подсчета 91,5% протоколов депутатское кресло завоевал Олег Матыцин, делегированный партией "Единая Россия".

В Ростовской области по итогам подсчета всех протоколов победу одержала бывший экологический вице-премьер Виктория Абрамченко, также поддержанная "Единой Россией". Она получила поддержку более чем 75 избирателей.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)