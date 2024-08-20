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Ученые нашли новые доказательства древнего обледенения Земли
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Ледниковый апокалипсис: новые открытия переворачивают представления о прошлом Земли

Ученые нашли новые доказательства древнего обледенения Земли

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона представили наиболее полные на сегодняшний день доказательства глобального обледенения Земли, которое произошло более полумиллиарда лет назад. Их работа была опубликована в Journal of the Geological Society (JSG).

Исследование основано на анализе скальных пород, найденных в Ирландии и Шотландии, которые сохранили следы перехода от тропического климата к ледниковому периоду, известному как Стертовское оледенение. Этот период длился около 60 миллионов лет и был одним из двух значительных заморозков, случившихся в криогенный период (между 635 и 720 миллионами лет назад). В этот период земная жизнь состояла в основном из одноклеточных организмов и водорослей.

После завершения Стертовского оледенения на Земле произошел стремительный эволюционный скачок, который привел к появлению сложных форм жизни. Большинство современных животных по своим основным характеристикам схожи с типами организмов, которые зародились более 500 миллионов лет назад.

В рамках исследования ученые собрали образцы песчаника из формации Порт-Аскаиг толщиной 1,1 километра и более древней формации Гарб-Эйлеах толщиной 70 метров, находящейся под ней. Особое внимание было уделено анализу цирконов — устойчивых минералов, которые можно точно датировать благодаря их содержанию урана, превращающегося в свинец с постоянной скоростью. Эти данные, вместе с другими геохимическими доказательствами, указывают на то, что породы сформировались между 662 и 720 миллионами лет назад.

Исследователи подчеркнули, что новые возрастные ограничения для этих пород могут служить важным доказательством для признания этого места маркером начала криогенного периода.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA (public domain).

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