Ледниковый апокалипсис: новые открытия переворачивают представления о прошлом Земли

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона представили наиболее полные на сегодняшний день доказательства глобального обледенения Земли, которое произошло более полумиллиарда лет назад. Их работа была опубликована в Journal of the Geological Society (JSG).

Исследование основано на анализе скальных пород, найденных в Ирландии и Шотландии, которые сохранили следы перехода от тропического климата к ледниковому периоду, известному как Стертовское оледенение. Этот период длился около 60 миллионов лет и был одним из двух значительных заморозков, случившихся в криогенный период (между 635 и 720 миллионами лет назад). В этот период земная жизнь состояла в основном из одноклеточных организмов и водорослей.

После завершения Стертовского оледенения на Земле произошел стремительный эволюционный скачок, который привел к появлению сложных форм жизни. Большинство современных животных по своим основным характеристикам схожи с типами организмов, которые зародились более 500 миллионов лет назад.

В рамках исследования ученые собрали образцы песчаника из формации Порт-Аскаиг толщиной 1,1 километра и более древней формации Гарб-Эйлеах толщиной 70 метров, находящейся под ней. Особое внимание было уделено анализу цирконов — устойчивых минералов, которые можно точно датировать благодаря их содержанию урана, превращающегося в свинец с постоянной скоростью. Эти данные, вместе с другими геохимическими доказательствами, указывают на то, что породы сформировались между 662 и 720 миллионами лет назад.

Исследователи подчеркнули, что новые возрастные ограничения для этих пород могут служить важным доказательством для признания этого места маркером начала криогенного периода.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA (public domain).