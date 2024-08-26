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Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи
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Петросян дал певцу Шаману несколько профессиональных советов после концерта в Сочи

Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова лично выразили своё восхищение певцу Шаману после его концерта в Сочи.

Петросян и Брухунова являются поклонниками творчества певца Ярослава Дронова (настоящее имя певца Шамана). Супруги не только посетили выступление артиста в Сочи, но и прошли за кулисы, чтобы лично побеседовать со своим кумиром.

Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* кадры своей встречи с певцом Шаманом. Маститый артист дал молодому певцу несколько профессиональных советов.

"Я посоветовал Ярославу включить в свой репертуар большее количество лирических песен и композиций. Его трогательная и драматическая песня о маме (композитор М. Фадеев) до глубины души трогала весь зал, который был переполнен патриотической молодежью", — написал под фотографиями и видео юморист.

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