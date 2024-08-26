Петросян дал певцу Шаману несколько профессиональных советов после концерта в Сочи

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова лично выразили своё восхищение певцу Шаману после его концерта в Сочи.
Петросян и Брухунова являются поклонниками творчества певца Ярослава Дронова (настоящее имя певца Шамана). Супруги не только посетили выступление артиста в Сочи, но и прошли за кулисы, чтобы лично побеседовать со своим кумиром.
Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* кадры своей встречи с певцом Шаманом. Маститый артист дал молодому певцу несколько профессиональных советов.
"Я посоветовал Ярославу включить в свой репертуар большее количество лирических песен и композиций. Его трогательная и драматическая песня о маме (композитор М. Фадеев) до глубины души трогала весь зал, который был переполнен патриотической молодежью", — написал под фотографиями и видео юморист.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Индии Кумару позицию Москвы по Украине
Замминистра МИД России Михаил Галузин встретился с послом Нью-Дели в Москве Винаем Кумаром для обсуждения двусторонних и международных вопросов. В ходе встречи Галузин представил принципиальную позицию Кремля по конфликту на Украине, сообщили в дипведомстве.
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В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности
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