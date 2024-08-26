Евгений Петросян и Татьяна Брухунова оказались поклонниками певца Шамана

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились на концерт певца Шамана

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова принарядились, чтобы побывать на концерте в Сочи Ярослава Дронова, известного как певец Шаман.

Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* фото в рубашке с ярким принтом в цветах российского флага.

"Иду на концерт Шамана. Образ соответсвующиий!" — написал под фото артист.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова тоже похвасталась ярким образом, который перекликается по цветовой гамме с нарядом мужа.

Она сопроводила свой пост смайликом в виде сердца голубого цвета.

Татьяна Брухунова ранее уже намеканала на то, что является поклонницей певца Шамана. Она гуляла в футболека с надписью "Я русская", по аналагии с названием главного хита молодого артиста.

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