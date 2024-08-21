Петросян похвастался достижением четырёхлетнего сына Вагана: "Лихо держался"

Юморист Евгений Петросян рассказал, какую отвагу проявил его маленький сын Ваган от Татьяны Брухуновой.
Евгений Петросян опубликовал в "Инстаграме"* фото наследника. Мальчик оседлал зубатого кита из семейства нарваловых в сочинском дельфинарии. Из средств защиты на ребёнке были только надувные нарукавники.
"Мой любимый сын укрощал белуху. Она, действительно, белая. Зовут её Глаша. Весит 2 тонны", — написал юморист под кадром.
Петросян похвастался отвагой своего сына, который не испугался сесть верхом на огромное водное млекопитающее.
"Плывёт быстро и надо отдать должное Вагану, который лихо держался верхом", — объяснил 78-летний артист.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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