Петросян показал, как весело проводит время в Сочи с женой и детьми: "Только традиционные ценности"

Юморист Евгений Петросян рассказал о погоде в городе Сочи, где он сейчас отдыхает с женой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочкой Матильдой.
Евгений Петросян показал, что он присоединился к отдыху с супругой в городе Сочи. 78-летния артист опубликовал в "Инстаграме"* фото с курортной прогулки. Звезда "Кривого зеркала" предстал в белой рубахе навыпуск и лёгкой шляпе.
"Сегодня в Сочи день отдыха. Потому что пасмурнело, местами дождь, местами пусто, особенно в ресторанах. Вышел прогуляться между работой над книгой", — написал юморист под снимком.
В следующем посте с геолокацией "Сочи" он уже попозировал в футболке с надписью "Только традиционные ценности".
Татьяна Брухунова в социальных сетях рассказывала, что проведёт в Сочи с детьми больше месяца. Она отметила, что наняла профессионального тренера, чтобы он помог ей научиться плавать.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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