Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Актрису Анастасию Мельникову с трудом узнали подписчики Эвелины Блёданс
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Эвелина Блёданс показала, как изменилась звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова

Актрису Анастасию Мельникову с трудом узнали подписчики Эвелины Блёданс

Эвелина Блёданс встретилась со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасией Мельниковой.

Эвелина Блёданс разместила в "Инстаграме"* видео. На кадрах запечатлена актриса Анастасия Мельникова, сыгравшая роль следователя в сериале про правоохранительные органы "Улицы разбитых фонарей".

"Моя однокурсница Настя Мельникова. Чудесная моя девочка — будь здорова, пожалуйста", — гласит подпись под видео в микроблоге Блёданс.

Подписчики отметили, что Анастасия Мельникова сильно изменилась внешне. Актриса набрала лишние килограммы. Она кокетливо пряталась за Эвелину на видео.

"А почему Настя прячется за Эвелину?";

"Настя Мельникова обожаю. Великолепная и талантливая Настя";

"Настю Мельникову с трудом узнала";

"Красотка Анастасия";

"Как мать с дочкой, Эвелина — блудная дочь", — писали фолловеры под постом Блёданс.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Мир

RS: Макрон назначением Барнье премьером поставил помощь Украине под угрозу

RS: Макрон назначением Барнье премьером поставил помощь Украине под угрозу

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром страны экс-еврокомиссара Мишеля Барнье может очень негативно сказаться на поддержке Киева Парижем из-за зависимости нового правительства от "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Читать полностью
Ученые доказали, что поздний сон грозит диабетом

Ученые доказали, что поздний сон грозит диабетом

Исследователи из Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что люди, которые ложатся спать поздно, имеют повышенный риск развития диабета второго типа, сообщает журнал Diabetologia.

Читать полностью

Общество

Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению

Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению

Российское Министерство юстиции планирует разработать законопроект, который введет обязательную досудебную процедуру примирения для разводящихся пар, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Читать полностью
Авиабилеты в Сочи в бархатный сезон резко подешевели

Авиабилеты в Сочи в бархатный сезон резко подешевели

Согласно аналитикам из Авиасейлс, в бархатный сезон цены на перелеты в Сочи и обратно снизились в сравнении с августом. Эксперты также провели исследование стоимости авиабилетов из разных городов России.

Читать полностью

Новости