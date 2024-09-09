Эвелина Блёданс показала, как изменилась звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова

Эвелина Блёданс встретилась со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасией Мельниковой.

Эвелина Блёданс разместила в "Инстаграме"* видео. На кадрах запечатлена актриса Анастасия Мельникова, сыгравшая роль следователя в сериале про правоохранительные органы "Улицы разбитых фонарей".

"Моя однокурсница Настя Мельникова. Чудесная моя девочка — будь здорова, пожалуйста", — гласит подпись под видео в микроблоге Блёданс.

Подписчики отметили, что Анастасия Мельникова сильно изменилась внешне. Актриса набрала лишние килограммы. Она кокетливо пряталась за Эвелину на видео.

"А почему Настя прячется за Эвелину?"; "Настя Мельникова обожаю. Великолепная и талантливая Настя"; "Настю Мельникову с трудом узнала"; "Красотка Анастасия"; "Как мать с дочкой, Эвелина — блудная дочь", — писали фолловеры под постом Блёданс.

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