Эвелина Блёданс показала, как изменилась звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова

Эвелина Блёданс встретилась со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасией Мельниковой.
Эвелина Блёданс разместила в "Инстаграме"* видео. На кадрах запечатлена актриса Анастасия Мельникова, сыгравшая роль следователя в сериале про правоохранительные органы "Улицы разбитых фонарей".
"Моя однокурсница Настя Мельникова. Чудесная моя девочка — будь здорова, пожалуйста", — гласит подпись под видео в микроблоге Блёданс.
Подписчики отметили, что Анастасия Мельникова сильно изменилась внешне. Актриса набрала лишние килограммы. Она кокетливо пряталась за Эвелину на видео.
"А почему Настя прячется за Эвелину?";
"Настя Мельникова обожаю. Великолепная и талантливая Настя";
"Настю Мельникову с трудом узнала";
"Красотка Анастасия";
"Как мать с дочкой, Эвелина — блудная дочь", — писали фолловеры под постом Блёданс.
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