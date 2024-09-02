Эвелину Блёданс пристыдили за откровенную позу на школьной линейке сына: "Вот растопырилась"

Эвелину Блёданс отчитали за вызывающую позу на школьной линейке сына

Телеведущая Эвелина Блёданс опубликовала фото с сыном-школьником и нарвалась на критику сетевых моралистов за неприличную позу.

Эвелина Блёданс опубликовала в "Инстаграме"* фото со школьной линейки особенного сына Семёна. 12-летний мальчик запечатлён в зелёных брюках, белой рубашке и цветастом галстуке.

"Снова в школу. Первый раз в пятый класс", — написала под снимком звезда ТВ.

Подписчикам Блёданс не понравилась поза знаменитости с широко раздвинутыми ногами, в которой она была сфотографирована за рулём автомобиля.

Поборники нравственности принялись стыдить и отчитывать Эвелину за неуместные вольности.

"Что за поза у матери?"; "Ноги шикарные, но не к месту"; "Обязательно маме так ноги раскидывать. Вроде тема фото начало учебного года"; "Вот растопырилась! Одеть поприличнее на 1 сентября ничего нельзя было?", — писали фолловеры под постом звезды.

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