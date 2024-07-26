В Санкт-Петербурге произошло отравление сальмонеллезом, связанное с употреблением курицы-гриль, приобретенной в магазине Eurospar. Всего зафиксировано семь случаев заражения. Об этом проинформировала пресс-служба Роспотребнадзора по городу через свой канал в Telegram.
Инфицирование произошло после покупки курицы по адресу: Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 19, литера А. В связи с происшествием было инициировано санитарно-эпидемиологическое расследование.
Проверка, проведенная в супермаркете, выявила нарушения в процессах приготовления пищи, соблюдении сроков годности продуктов, а также условий их хранения и продажи. Кроме того, обнаружены проблемы с санитарным состоянием производственных помещений. В результате деятельность производственного отдела по изготовлению кулинарных изделий временно приостановлена.
Фото: commons.wikimedia.org/Svetlov Artem (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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