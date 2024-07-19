Бельгийская Euroclear похитила доходы от замороженных активов России и переводит украденные средства в специальный фонд Евросоюза, сообщает депозитарий. Также появилась информация, что доверитель российских бенефициаров также ещё и уплатит с этих похищенных денег в казну Бельгии, в сумме 836 миллионов евро корпоративных налогов.

"В свою очередь, изъятые денежные ресурсы через Европейский фонд будут направлены для Украины в соответствии с недавним вступлением в силу постановления Евросоюза о непредвиденных доходах", — говорится в заявление бельгийского хозяйствующего субъекта.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров гарантировал что наша страна адекватно ответит в случае конфискации замороженных активов РФ на Западе.

По словам министра, у российского государства "тоже есть возможность не возвращать те деньги и капиталы, которые западные державы держали в отечественной юрисдикции и которые были заморожены в ответ на арест суверенных государственных резервов тРФ, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", — резюмировал дипломат.

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