На эстоно-российской границе установили жёсткий таможенный контроль

С 8 августа все граждане, пересекающие эстонско-российскую границу будут подвергаться полному таможенному досмотру. Власти соседней республики предприняли данные меры для предотвращения транспортировки санкционных товаров через Эстонию, сообщает таможенное ведомство прибалтийского государства. Все три ключевых контрольно-пропускных пункта: "Нарва", "Койдула" и "Лухамаа".
Алгоритм прохождения таможенных процедур анонсирован следующий: при пересечении границы пешком работники специальных служб будут тотально досматривать каждого путешественника и его багаж. Если гражданин пересекает границу на автомобиле, то ревизии подвергнется само транспортное средство и находящиеся в нем вещи. Пассажиров автобусов будут проверять вместе с их багажом. Также более детально будут разбираться с документами пересекающих границу.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/HendrixEesti (Creative Commons CC0)
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