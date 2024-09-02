Масляное голодание: почему важно проверять уровень масла по всем правилам

Проверка уровня масла в двигателе - важный этап ухода за любым автомобилем, особенно если он активно используется. Однако многие водители совершают ошибки, которые могут привести к неверным результатам.

Некоторые автовладельцы проверяют уровень масла почти каждое утро перед запуском двигателя, но делают это на непрогретом автомобиле. Это может значительно исказить данные, ведь для двигателя критически важно, чтобы масла было достаточно. Недостаток смазки может привести к перегреву и ускоренному износу трущихся деталей, особенно при высоких нагрузках, например, во время ускорения.

Как же правильно проверять уровень масла? Делать это лучше всего после поездки, на ровной поверхности. Идеально подойдет асфальтированная парковка возле дома или торгового центра. После остановки двигателя нужно подождать 5-10 минут, чтобы масло успело стечь в картер. Затем вытаскиваете щуп, протираете его, вставляете обратно, и только после этого проверяете уровень масла. Щуп следует держать горизонтально, и уровень масла должен находиться между отметками min и max.

В современных автомобилях на щупах часто есть специальные выемки вместо привычных насечек, что облегчает проверку уровня масла даже в темноте. Если уровень масла близок к минимуму, долейте 200-300 миллилитров. Если он ближе к максимуму, это может говорить о переизбытке, от которого стоит избавиться.

Избыток масла можно легко убрать с помощью обычного шприца и медицинской трубки, не снимая сливную пробку. Переизбыток масла может вызвать течи в местах установки прокладок и сальников, поэтому при проверке уровня стоит также осмотреть двигатель на наличие утечек. Если вы заметили течь, лучше сразу обратиться в сервис и устранить проблему.

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