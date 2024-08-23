Простое вещество научилось играть: гидрогель удивил учёных

Исследователи из Университета Рединга (Великобритания) показали, что простой полимерный гидрогель, который обычно используется в качестве искусственной мышцы, может не только играть в видеоигру Pong, но и улучшать свои навыки со временем.

Этот гидрогель основан на электроактивном полимере, который изменяет свою форму под воздействием электрического тока. Ионы внутри гидрогеля перемещаются при подаче электрического тока, вызывая изменение его формы, что напоминает движение мышц.

В ходе эксперимента ученые разработали специальный интерфейс и адаптировали игру Pong, чтобы взаимодействовать с гидрогелем. Электроды, подключенные к гидрогелю, фиксировали его реакцию на положение мяча в игре, позволяя "паддлу", управляемому гидрогелем, адаптироваться и отражать мяч обратно в стену. В результате, со временем гидрогель "запоминал" движения мяча и улучшал свои навыки, что выражалось в удлинении ралли — продолжительности обмена ударами между паддлом и стеной.

Исследователи считают, что это явление — свидетельство наличия у материала способности к запоминанию, что может открыть новые перспективы для разработки "умных" материалов, которые могут обучаться и адаптироваться к окружающей среде. Хотя гидрогель далек от искусственного мозга, его способность "запоминать" движения является интересным направлением для дальнейших исследований, которые могут включать изучение возможностей обучения таких материалов для выполнения других задач.

Гидрогель представляет собой сеть сшитых гидрофильных полимерных цепей. Также, он может быть в виде коллоидного геля, в котором вода является дисперсионной средой.

Фото: commons.wikimedia.org/Petra Klawikowski (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)