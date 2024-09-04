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Певец Элтон Джон частично ослеп на один глаз после инфекции
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Элтон Джон частично утратил зрение из-за перенесённой инфекции

Певец Элтон Джон частично ослеп на один глаз после инфекции

Английский музыкант сэр Элтон Джон частично потерял зрение на один глаз после того, как перенес глазную инфекцию минувшим летом, написал исполнитель в своём аккаунте в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья работа на территории РФ является экстремистской и запрещена).

"Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно", — цитируют прямую речь артиста мировые СМИ.

77-летний музыкант сделал акцент на том, что для восстановления зрения в пораженном глазу потребуется период реабилитации. Британец также пояснил, что летом проходил лечение в домашних условиях, без госпитализации но под постоянным наблюдением офтальмологов, и сейчас певец оптимистично даёт оценку тому прогрессу, который принесло лечение.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дэвид Шенкбоун (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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