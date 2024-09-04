Английский музыкант сэр Элтон Джон частично потерял зрение на один глаз после того, как перенес глазную инфекцию минувшим летом, написал исполнитель в своём аккаунте в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья работа на территории РФ является экстремистской и запрещена).
"Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно", — цитируют прямую речь артиста мировые СМИ.
77-летний музыкант сделал акцент на том, что для восстановления зрения в пораженном глазу потребуется период реабилитации. Британец также пояснил, что летом проходил лечение в домашних условиях, без госпитализации но под постоянным наблюдением офтальмологов, и сейчас певец оптимистично даёт оценку тому прогрессу, который принесло лечение.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Дэвид Шенкбоун (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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