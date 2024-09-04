Звезда Comedy Woman Елена Борщёва показала красавиц дочерей

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва похвасталась подросшими дочками.

Елена Борщёва опубликовала в "Инстаграме"* фото с красавицами дочерьми — Мартой (2007 года рождения) и Умой (2015 года рождения) от супруга, спортсмена и бодибилдера Валерия Юшкевича.

"Всем привет, я Лена, 43 годика, а в этом году иду в 3 раз в 3-й класс и 2-й раз в 11 класс", — написала юмористка под фото с наследницами.

Подписчики принялись осыпать Елену и её дочерей комплименами.

"Девочки — красавицы. Отличного учебного года"; "Круто! Потом тебе ещё 2 раза институт заканчивать"; "Красотки какие все трое", — писали фолловеры под постом Борщёвой.

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