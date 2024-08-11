Звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о трудностях воспитания детей

Известная артистка и звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала о своей жизни как матери и поделилась трудностями воспитания детей.
Она с мужем, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем, воспитывает двоих дочерей — Марту и Уму. Борщева признается, что хотя дочери совсем не похожи на нее, они унаследовали ее любовь к языкам и эстетике.
Елена описала себя как строгую мать, но отметила, что функция "мама-цербер" активируется лишь по необходимости, когда требуется поддерживать дисциплину и режим. В моменты стресса артистка старается уединиться, чтобы не срываться на детях.
Борщева также поделилась своим опытом обращения к психологу во время пубертата старшей дочери Марты, подчеркивая, что эта помощь была необходимой и полезной.
Несмотря на все трудности, актриса признается, что не готова к тому, что скоро ее старшая дочь начнет самостоятельную жизнь, хотя и сама Марта не торопится покидать родительский дом, указывая на высокие цены на жилье в Москве. Елена с юмором добавляет, что до восемнадцатилетия дочери она решила не беспокоиться об этом.
Елена Сергеевна Борщева — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица.
Фото: thebestphotos.ru/Михаил Попов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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