Саудовская Аравия внедрит водное такси в мегаполисе будущего

Проект Neom, запущенный в 2017 году под руководством наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда, представляет собой невероятно амбициозную инициативу, направленную на преобразование северо-западной части Саудовской Аравии в устойчивый город будущего.
Центральным элементом этого проекта является мегаполис под названием The Line, длиной 170 километров, шириной 200 метров и высотой 500 метров. Планируется, что к 2039 году здесь будут проживать миллионы людей, включая туристов, которые смогут передвигаться по городу с помощью экологически чистого транспорта.
Для удобства передвижения по городу Neom планируется создать инфраструктуру, которая будет включать в себя удобные пешеходные и велосипедные маршруты, электрические шаттлы и подземные транспортные системы. Для пересечения водных пространств будут использоваться инновационные электрические такси Candela P-12, которые смогут "летать" над водой благодаря гидрокрыльям.
Компания Candela получила заказ на поставку восьми таких судов с нулевым уровнем выбросов для обслуживания водной сети Neom. P-12 может перевозить до 30 пассажиров и достигать скорости 25 узлов, работая на одной зарядке более двух часов. Система Candela отличается высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума и практически отсутствием волновых возмущений, сообщает New Atlas.
По результатам исследования Королевского технологического института в Стокгольме, Candela P-12 в течение своего жизненного цикла выделяет на 97,5% меньше CO2 по сравнению с традиционными дизельными судами аналогичного размера. Поставка судов начнется в 2025 году и продлится до начала 2026 года.
Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на югеи омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.
Фото: New Atlas/Candela
Трамп: демократы впервые в истории устроили в США госпереворот
45-ый глава США Дональд Трамп заявил, что члены Демпартии привели к государственному перевороту по причине неспособности нынешнего американского лидера Джо Байдена составить ему конкуренцию на предстоящих этой осенью выборах. Такое мнение он высказал в социальной сети Truth Social.
Ренхап: военный КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны
Солдат вооружённых сил Корейской Народно-Демократической Республики перешёл в Республику Корею через границу на востоке государства. Об этом информирует крупнейшее агентство Южной Кореи Ренхап.
Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти Алена Делона
Певец Юрий Лоза не прошёл мимо печальной новости о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.
Бизнес-зал Horizon в Домодедово ограничил доступ для премиальных клиентов банков
В аэропорту Домодедово бизнес-зал Horizon ввел ограничения на бесплатное посещение для клиентов банков с премиальными пакетами услуг. Теперь такие клиенты могут попасть в зал бесплатно только в определенные часы: с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.