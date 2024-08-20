Саудовская Аравия внедрит водное такси в мегаполисе будущего

Проект Neom, запущенный в 2017 году под руководством наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда, представляет собой невероятно амбициозную инициативу, направленную на преобразование северо-западной части Саудовской Аравии в устойчивый город будущего.

Центральным элементом этого проекта является мегаполис под названием The Line, длиной 170 километров, шириной 200 метров и высотой 500 метров. Планируется, что к 2039 году здесь будут проживать миллионы людей, включая туристов, которые смогут передвигаться по городу с помощью экологически чистого транспорта.

Для удобства передвижения по городу Neom планируется создать инфраструктуру, которая будет включать в себя удобные пешеходные и велосипедные маршруты, электрические шаттлы и подземные транспортные системы. Для пересечения водных пространств будут использоваться инновационные электрические такси Candela P-12, которые смогут "летать" над водой благодаря гидрокрыльям.

Компания Candela получила заказ на поставку восьми таких судов с нулевым уровнем выбросов для обслуживания водной сети Neom. P-12 может перевозить до 30 пассажиров и достигать скорости 25 узлов, работая на одной зарядке более двух часов. Система Candela отличается высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума и практически отсутствием волновых возмущений, сообщает New Atlas.

По результатам исследования Королевского технологического института в Стокгольме, Candela P-12 в течение своего жизненного цикла выделяет на 97,5% меньше CO2 по сравнению с традиционными дизельными судами аналогичного размера. Поставка судов начнется в 2025 году и продлится до начала 2026 года.

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на югеи омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

Фото: New Atlas/Candela