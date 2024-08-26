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В США разработали метод защиты берегов от эрозии с помощью электричества
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Новый метод защиты берегов: песок превращается в "бетон" за секунды

В США разработали метод защиты берегов от эрозии с помощью электричества

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго разработали инновационный метод защиты берегов от эрозии с использованием электрического тока.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, ученые изучили, как морские обитатели, такие как моллюски и мидии, используют растворенные в воде минералы для создания своих раковин.

Исследователи сумели воспроизвести этот природный процесс в лабораторных условиях, ускоряя химические реакции с помощью электричества. В результате воздействия слабого электротока (2-3 вольта) морской песок превратился в прочный монолитный материал, подобный бетону, благодаря преобразованию его компонентов в карбонат кальция. При увеличении напряжения до 4 вольт компоненты песка преобразовались в гидроксид магния, который также широко распространен в природе.

Этот метод способен защитить береговые линии от эрозии на десятилетия, а также легко обратим: минералы могут быть растворены тем же электротоком. Ученые полагают, что их разработка может стать эффективным и экологически чистым решением для укрепления берегов по всему миру.

Эро́зия (от лат. erosio "разъедание") — разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением.

Фото: pixabay.com/DEZALB (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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