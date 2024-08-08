Исхудавшая до костей Екатерина Варнава уехала лечиться в санаторий: проверяют организм

Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.

39-летняя комедийная актриса Екатерина Варнава опубликовала в "Инстаграме"* селфи у зеркала. Звезда ужаснула поклонников своей худобой.

Восстанавливать силы знаменитость уехала в Ессентуки. Она назвала плюсы в данном виде отдыха.

"Горная природа, ранние подъемы, трёхразовое питание и душ шарко… что ещё надо для счастья? Ах да, ещё прессотерапия, криокамера, массаж и специалисты, которые дотошно проверяют твой организм "от" и "до", — написала звезда под фото.

Она отметила, что в санатории сумела наладить сон, нарушение которого, по её словам, несёт серьезные последствия для организма.

Из равлечений у Екатерины — прогулки на природе и вкусное питание.

"Я вдруг поняла, что санатории — это прям моё", — призналась актриса.﻿

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской