Исхудавшая до костей Екатерина Варнава уехала лечиться в санаторий: проверяют организм

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.
39-летняя комедийная актриса Екатерина Варнава опубликовала в "Инстаграме"* селфи у зеркала. Звезда ужаснула поклонников своей худобой.
Восстанавливать силы знаменитость уехала в Ессентуки. Она назвала плюсы в данном виде отдыха.
"Горная природа, ранние подъемы, трёхразовое питание и душ шарко… что ещё надо для счастья? Ах да, ещё прессотерапия, криокамера, массаж и специалисты, которые дотошно проверяют твой организм "от" и "до", — написала звезда под фото.
Она отметила, что в санатории сумела наладить сон, нарушение которого, по её словам, несёт серьезные последствия для организма.
Из равлечений у Екатерины — прогулки на природе и вкусное питание.
"Я вдруг поняла, что санатории — это прям моё", — призналась актриса.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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