56-летняя Екатерина Стриженова показала себя без прикрас: "Сейчас время уникальное"

Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.

56-летяя Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена с морщинами на лице.

Представить, как она будет выглядеть в 100-летнем возрасте, звезде помогла нейросеть. Такой подарок Стриженовой сделали на форуме будущего. Похожий снимок "из будущего" предоставили и супругу Екатерины, режиссёру Александру Стриженову.

Там же ей дали рекомендации о том, как достичь долголетия, чтобы дожить до столетнего юбилея.

"Нужно сказать, что сейчас время уникальное, когда при жизни могут встреться 4 покления семьи", — написала Екатерина под снимком.

Её вдохновляет пример 100-летнего участника мероприятия под названием "Московское долголетие", который полон сил и планов.

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