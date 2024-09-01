Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.
56-летяя Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена с морщинами на лице.
Представить, как она будет выглядеть в 100-летнем возрасте, звезде помогла нейросеть. Такой подарок Стриженовой сделали на форуме будущего. Похожий снимок "из будущего" предоставили и супругу Екатерины, режиссёру Александру Стриженову.
Там же ей дали рекомендации о том, как достичь долголетия, чтобы дожить до столетнего юбилея.
"Нужно сказать, что сейчас время уникальное, когда при жизни могут встреться 4 покления семьи", — написала Екатерина под снимком.
Её вдохновляет пример 100-летнего участника мероприятия под названием "Московское долголетие", который полон сил и планов.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
OAGroup: в парламенте Азербайджана партия Алиева будет иметь большинство
Представители правящей партии Азербайджана "Йени Азербайджан" по итогам парламентских выборов в воскресенье получат большинство в новом составе парламента. Такие данные были представлены организацией США Oracle Advisory Group, которая провела экзит-пол по итогам голосования 1 сентября.
Политолог Зудин: Запад ограничен в попытках ослабить Россию
Глава киевского режима Зеленский отказался обменять территорий ради мира и представил новый "победный план", рассчитывая на поставки ВСУ. Однако союзники Украины не спешат удовлетворять его требования. О последствиях авантюр Владимира Зеленского рассказал преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Пьяного Прохора Шаляпина приняли за Волочкову
Прохор Шаляпин удивил подписчиков, показавшись публике в сильном подпитии. Поклонники певца увидели в этом пагубное влияние Анастасии Волочковой.
Дмитрий Тарасов "на пятёрочку"оценил вокальные данные Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.