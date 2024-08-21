Екатерина Стриженова показала шестилетнего внука Петра с пойманной им рыбой: "Восторг и море эмоций"

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что её внук Пётр самостоятельно выловил огромную рыбу.
Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором её шестилетний внук Пётр держит в руках большую рыбу.
"Петя Петрович сам поймал форель — восторг и море эмоций! Сразу посыпались вопросы "Почему рыба такая скользкая?" и "Откуда знает куда ей плыть", если я сама говорила, что у рыбки короткая память", — написала супруга Александра Стриженова под кадрами.
Подписчики поинтересовались у звезды ТВ, как мальчику удалось выудить такую огромную рыбу.
"Раньше стоял вместе с дедушкой, а тут сам держал удочку впервые и тащил", — объяснила Екатерина.
Она призналась, что на последнем этапе Петру пришли на помощь, так как большую рыбу было непросто вытащить из воды.
Пётр — сын старшей дочери четы Стриженовых Анастасии. У неё также подрастают близнецы Александр и Григорий.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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