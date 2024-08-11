Юрист Екатерина Гордон призвала не наживаться на трагедии жителей Курской области

Катя Гордон призвала таксистов в Курской области оставаться людьми: "Не будьте рвачами!"

Юрист Екатерина Гордон обратилась к россиянам с призывом оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области.

Екатерина Гордон призвала посильно помогать курянам, попавшим в беду, оставшимся без имущества и крыши над головой.

"Друзья! Курск! Так важно оставаться людьми! Не завышайте цены на такси и квартиры — это подлость, это помощь врагам! Люди в беде, бегут, помогайте им, открывайте двери, поддерживайте", — написала юрист в своём "Инстаграме"*.

Она рассказала, что её фонд организовал сбор денежных средств нуждающимся жителям Курской области.

Она призвала не делать попыток нажиться и заработать на беде сограждан.

"Не будьте рвачами!" — обратилась к россиянам Гордон.

Фото: соцсети

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