Юрист Екатерина Гордон призвала не наживаться на трагедии жителей Курской области

Юрист Екатерина Гордон обратилась к россиянам с призывом оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области.
Екатерина Гордон призвала посильно помогать курянам, попавшим в беду, оставшимся без имущества и крыши над головой.
"Друзья! Курск! Так важно оставаться людьми! Не завышайте цены на такси и квартиры — это подлость, это помощь врагам! Люди в беде, бегут, помогайте им, открывайте двери, поддерживайте", — написала юрист в своём "Инстаграме"*.
Она рассказала, что её фонд организовал сбор денежных средств нуждающимся жителям Курской области.
Она призвала не делать попыток нажиться и заработать на беде сограждан.
"Не будьте рвачами!" — обратилась к россиянам Гордон.
Фото: соцсети
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