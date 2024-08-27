Ефим Шифрин рассказал, от чего на самом деле умер сатирик Ян Арлазоров: другой диагноз

Юморист Ефим Шифрин заявил, что звезда "Аншлага" Ян Арлазоров на самом деле умер не от рака.
Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* фото с сатириком Яном Арлазоровым, который умер в 2009 году.
"Не пил, не курил… И мог бы отпраздновать сегодня день рождения, если бы пил и курил, но не был так зависим — от настроения, от своих сомнений, от недовольства собой, от чужого несовершенства, от чьего-то мнения, от своей впечатлительности", — написал под фотографией с коллегой Ефим Шифрин.
Подписчики вспомнили, что Ян Арлазоров скончался от онкологического заболевания.
"Великолепный артист! А я думала, что его из-за рака не стало", — отметил один из подписчиков юмориста.
"Рак — это медицинский диагноз. Я на правах друга позволил поставить себе другой", — объяснил Шифрин.
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